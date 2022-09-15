بايدن يقترح ترويج إدارته للسيارات الكهربائية: تعلمون أنني "رجل سيارات"!

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن معرض ديترويت للسيارات، الذي توقف لعامين بسبب جائحة كورونا، وعرض جهود إدارته للترويج للسيارات الكهربائية.

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وقام بايدن بجولة بين مزيج من السيارات الهجينة والكهربائية وسيارات الوقود الداخلي الأمريكية الصنع، من "شيفروليه" و"جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، في طابق مغلق بمركز المؤتمرات، واستقبل العمال النقابيين والرؤساء التنفيذيين والقادة المحليين.

وقال بايدن أمام حشد هائل من العمال: "تعلمون جميعا أنني رجل سيارات.. إنها تمنحني شعورا بالتفاؤل، كما أنني أحب السرعة أيضا".

ثم قام الرئيس الأمريكي صحبة الرئيس التنفيذي لشركة "فورد"، بيل فورد، بجولة في سيارة "Ford Mustang Mach-E الكهربائية الجديدة، مبديا إعجابه بأدائها النموذجي. حيث قال بايدن: "السرعة مذهلة.. هل بها زر تشغيل؟".

كما استكشف المركبات الأقل إشراقا، مثل شاحنة "E-Transit" الكهربائية بالكامل من "فورد" وشاحنة "F-150".

وتولى بايدن أخيرا قيادة سيارة كاديلاك "Lyriq" ذات الدفع الرباعي الكهربائية، والتي يبدأ سعرها من 63000 دولار، وقادها لفترة وجيزة في ممر القاعة المغطاة بالسجاد الأزرق.

ويعتبر المعرض حدثا مهما في صناعة السيارات، حيث تشارك فيه العديد من الشركات العالمية العملاقة، كما يشهد الكشف عن طرازات وابتكارات جديدة ومهمة ينتظرها المتابعون من جميع انحاء العالم بشغف كبير.

المصدر: أ ب