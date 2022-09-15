زعماء "شنغهاي" يبدون التزاما بالإجراءات الوقائية من كورونا

أظهر زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون التزاما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث يعقدون للمرة الأولى منذ 3 سنوات اجتماعات قمة المنظمة حضوريا في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

ولم يصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد نزوله من الطائرة الوفد الذي كان باستقباله، تقيدا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فيما أظهرت مشاهد وصول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان، التزام الرئيس والوفد المرافق له بارتداء الأقنعة الطبية الواقية حتى في الهواء الطلق.

وتوافد زعماء دول منظمة شنغهاي، التي تضم روسيا والصين والهند وباكستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، اليوم الخميس، إلى سمرقند للمشاركة في اجتمعات القمة التي ستستمر يومي الخميس والجمعة.

المصدر: وكالات