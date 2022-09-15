التزام رئاسي صيني بالأقنعة حتى في الهواء الطلق

أظهرت مشاهد وصول الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان، التزام الرئيس الصيني والوفد المرافق له بارتداء الأقنعة الطبية الواقية حتى في الهواء الطلق.

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ويبدو في لقطات الاستقبال بمطار سمرقند ارتداء معظم الحاضرين للأقنعة الطبية، بما في ذلك حرس الشرف الذي اصطف أمام الطائرة الرئاسية الصينية في مراسم الاستقبال.

يشار إلى أن الرئيس الصيني وصل سمرقند في أوزبكستان قادما من كازاخستان، حيث تنطلق اليوم الخميس أعمال قمة شنغهاي للتعاون، وسيلتقي في هذه المناسبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قمة شنغهاي كانت قد تأسست منذ عقدين بقيادة روسيا والصين، وتضم في عضويتها علاوة على البلدين المؤسسين، الهند وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان.

المصدر: RT