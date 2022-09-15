البنتاغون: الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن اليابان بقدرات نووية

قال وزيرالدفاع الأمريكي، لويد أوستين، إن واشنطن تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة، باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية.

وقال أوستين في بيان بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا: "نشدد على استعداد أمريكا للدفاع عن اليابان بالترسانة الكاملة من أسلحتنا التقليدية وقدراتنا النووية".

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس البنتاغون الإجراءات التي تتخذها الصين ضد تايوان وبالقرب من حدود اليابان، ووصفها بأنها "عدوانية" و"استفزازية"، وناقش كذلك الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف أوستن: " موقفنا تجاه اليابان وحلفائنا وشركاء آخرين، يظل مسؤولا وواثقا وحازما".

كما أعلن رئيس البنتاغون رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون العسكري مع اليابان، واصفا تحالف البلدين بأنه "حجر الزاوية" في ضمان أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: نوفوستي