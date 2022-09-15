إيران تؤكد مغادرة طاقم ناقلة نفط يونانية احتجزتها طهران

تمكن أفراد طاقم إحدى ناقلتي النفط اليونانيتين اللتين تحتجزهما إيران منذ مايو الماضي من مغادرة سفينتهم، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية الأربعاء.

وفي أثينا، أكدت السلطات اليونانية مساء الأربعاء أن ضابطا يونانيا وعشرة بحّارة فلبينيين من إحدى ناقلتي النفط عادوا إلى اليونان، من دون أن تحدد العدد الإجمالي لأفراد الطاقم.

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وقالت مسؤولة في الجهاز الإعلامي لشرطة الموانئ اليونانية لوكالة فرانس برس "في الأمس (الثلاثاء) وصل ضابط يوناني وعشرة بحارة فيليبينيين إلى اليونان".

وأضافت أن طاقمي ناقلتي النفط اليونانيتين المصادرتين "دلتا بوسايدون" و"برودنت واريور"، سيستبدلان ببحارة آخرين لتواصل الناقلتان رحلتهما".

وكانت محطة "إي أر تي" التلفزيونية اليونانية العامة ذكرت الأحد أنه سيتم الإفراج عن طاقمي الناقلتين قريبا، في حين تؤكد طهران أنّ أفراد الطاقم ليسوا محتجزين.

وفي بيان صدر الأحد، قال الاتحاد اليوناني لبحارة البحرية التجارية إن الجانب الإيراني وافق خلال زيارة أخيرة لوفد يوناني إلى إيران على استبدال الطواقم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه "تم استبدال طاقم السفينة وفقا لبروتوكولات الملاحة الدولية، الأمر الذي تفعله شركات الشحن نفسها".

وأضاف أن الطاقم السابق غادر الناقلة، من دون أن يحدد أيّا منهما.

المصدر: أ ف ب