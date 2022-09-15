"أونروا" تعلن تلقيها تبرعا بقيمة مليون دولار من الصين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تلقيها تبرعا من الصين بقيمة مليون دولار لدعم تعليم الأطفال في الضفة الغربية.

وقالت أونروا في بيان إن الصين تبرعت بمليون دولار للوكالة الأممية من أجل حصول أطفال المدارس من لاجئي فلسطين على تعليم أساسي نوعي ومنصف وجامع من خلال برنامج الوكالة التعليمي.

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وأشار البيان إلى أن التبرع السخي من الصين ستستخدمه الأونروا من أجل تعليم نحو 9.200 طالب وطالبة في 19 مدرسة في الضفة الغربية لمدة شهرين هذا العام.

وعبّر مدير الشراكات في الأونروا كريم عامر عن تقدير الوكالة الأممية لهذا التبرع الحيوي.

ونقل البيان عن عامر قوله "أعرب عن تقديرنا العميق للحكومة الصينية على دعمها المستمر وتفانيها من أجل المحافظة على حقوق لاجئي فلسطين، إننا نقدر تقديرا كبيرا شراكتنا القوية مع الصين، التي تواصل النمو والتوسع".

وبحسب البيان، فإن الصين شريك قيم ومانح طويل الأمد للأونروا وبفضل الدعم الدائم من المانحين مثل الحكومة الصينية، أصبحت الوكالة قادرة على تقديم خدمات حيوية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مواجهة تحدياتها المستمرة.

تبرعت الصين بمبلغ مليون دولار لدعم التعليم في #الأونروا. هنالك أكثر من 9,200 طالب في 19 مدرسة في أرجاء #الضفة_الغربية سيحصلون على تعليم جيد 📚



🇨🇳 لطالما كانت الصين شريكاً قويا للأونروا، مما مكن توفير الخدمات الأساسية #للاجئي_فلسطينhttps://t.co/ON0ZJZ0uWzpic.twitter.com/scQknCiG4M — UNRWA (@UNRWA) September 13, 2022

وتساعد الأونروا اللاجئين على تحقيق كامل إمكاناتهم في التنمية البشرية من خلال الخدمات النوعية التي تقدمها في مجالات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والحماية والبنية التحتية للمخيمات وتحسينها والتمويل الصغير والمساعدات الطارئة.

ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

المصدر: شينخوا