أردوغان يزور أوزبكستان والولايات المتحدة

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة أوزبكستان والولايات المتحدة، بين الـ15 والـ22 من سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، فإن أردوغان سيتوجه إلى أوزبكستان يوم الخميس تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرضيائيف، للمشاركة كضيف شرف في قمة دول "منظمة شنغهاي للتعاون"، يومي الخميس والجمعة.

وأضاف البيان أن تركيا التي أصبحت "شريكا محاورا" في المنظمة اعتبارا من 2012، وتشارك في القمة على مستوى رئيس البلاد للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة يوم الجمعة، وأن يعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها.

وسيتوجه الرئيس التركي عقب القمة إلى نيويورك الأمريكية، للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77، حيث من المرتقب أن يدلي بكلمة في يومها الأول بتاريخ 20 سبتمبر.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس التركي لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش وعدد من نظرائه ورؤساء الحكومات.

وخلال زيارته للولايات المتحدة بين 17 و22 سبتمبر، من المتوقع أن يلتقي أردوغان، ممثلي المنظمات المدنية التركية في أمريكا، وأن يشارك في فعالية ينظمها مجلس العمل التركي الأمريكي.

المصدر: الأناضول