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لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تقرّ مبادرة لدعم تايوان عسكريا

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لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تقرّ مبادرة لدعم تايوان عسكريا
Legion-Media
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وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مبادرة لتقديم مساعدات عسكرية لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية.

وأعلن رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش عقب التصويت: "بينما تكثف الصين خطاب التهديد والعدوان العسكري، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز دفاع تايوان عن النفس قبل فوات الأوان".

وأضاف: "يسعدني أنه تم تضمين عدد من البنود الخاصة بي في الحزمة التشريعية الخاصة بالسياسة تجاه تايوان، والتي تم تبنيها اليوم من قبل اللجنة، بما في ذلك برنامج التمويل العسكري الأجنبي لتايوان، حيث سيعمل هذا البرنامج على تسريع إعادة الهيكلة العسكرية في تايوان وتكثيف تدريب العسكريين التايوانيين".

والآن سيتم النظر في المبادرة من قبل مجلس الشيوخ بكامله.

المصدر: تاس

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