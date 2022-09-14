روسيا تطلع مجلس الأمن على جهودها للتسوية بين أرمينيا وأذربيجان

أطلعت روسيا المشاركين في اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي على جهود موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي لفض النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.

ونقلت وكالة "تاس" عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله: "تحدثنا عن الجهود التي تبذلها موسكو، على المستوى الفردي ومن خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لتهدئة الوضع وتحقيق هدنة بين أرمينيا وأذربيجان، وعن الجهود التي ستبذلها المنظمة بعد اجتماع مجلس الأمن الجماعي".

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن امتنانهم لموسكو على الجهود المبذولة للتهدئة.

المصدر: تاس