سيئول تبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية طموحات بيونغ يانغ النووية

بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي جملة من القضايا، بينها الطموحات النووية لكوريا الشمالية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الكورية، فقد شدد بارك خلال المحادثات على ضرورة إرسال المجتمع الدولي برسالة "صريحة لا لبس فيها" إلى كوريا الشمالية بشأن تهديداتها النووية، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستعزز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستواصل العمل على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية "دون تردد".

كما أعرب بارك عن قلق كوريا الجنوبية بشأن خطة اليابان للتخلص من المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية، مضيفا أن عملية التصريف يجب أن تتم بأمان مع تلبية اللوائح الدولية.

وجاء هذا التصريح بعد حوالي أسبوعين من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال اجتماع برلماني أن بلاده لن تتخلى عن الأسلحة النووية ولن تجعلها ورقة مساومة مع الولايات المتحدة.

المصدر: "يونهاب"