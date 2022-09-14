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بالفيديو.. احتجاجات في يريفان تطالب باستقالة باشينيان

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بالفيديو.. احتجاجات في يريفان تطالب باستقالة باشينيان
Globallookpress Ani Djaferian
يريفان-صورة أرشيفية
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احتشد المئات من المتظاهرين عند مبنى البرلمان في العاصمة الأرمنية يريفان، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان على خلفية التوتر الحاصل على الحدود الأرمنية الأذرية.

ويقول المتظاهرون إن رئيس الحكومة سيقدم تنازلات لأذربيجان، ودعوا أنصارهم للانضمام إليهم.

وأعرب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان.

وقال باشينيان في كلمة له أمام البرلمان الأرمني: "أنا مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الأمن والاستقرار والسلام على المدى الطويل".

وأشار أنه لهذا السبب، يمكن للكثيرين انتقاده، واتهامه بالخيانة، والمطالبة بعزله عن السلطة.

المصدر: نوفوستي

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