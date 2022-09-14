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ترودو يعلن عن دعم مادي لحوالي 11 مليون شخص

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ترودو يعلن عن دعم مادي لحوالي 11 مليون شخص
AFP
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن حكومته تعمل على مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات لمدة ستة أشهر، لتقديم الدعم لـ11 مليون شخص.

وقال ترودو في تغريدة على "تويتر": "نعمل على مضاعفة ائتمان ضريبة السلع والخدمات لمدة ستة أشهر، لتقديم الدعم لما يقرب من 11 مليون شخص. سيحصل الكنديون العازبون الذين ليس لديهم أطفال على ما يصل إلى 234 دولارا إضافيا، وسيحصل الأزواج الذين لديهم طفلان على ما يصل إلى 467 دولارا إضافيا، وسيحصل كبار السن على 225 دولارا إضافيا".

وأشار إلى "أننا سنقدم أيضا دعما للأطفال دون سن 12 عاما الذين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى تأمين طب الأسنان. سيتم توفير مدفوعات يصل مجموعها إلى 1300 دولارا لكل طفل على مدار العامين المقبلين مقابل خدمات العناية بالأسنان، أي ما يصل إلى 650 دولارا لكل طفل سنويا".

وأضاف: "سنقدم زيادة لمرة واحدة لمزايا الإسكان الكندية، حيث سنقدم 500 دولار إلى 1.8 مليون مستأجر يكافحون من أجل تحمل تكلفة السكن. وهذا يضاعف التزامنا بميزانية 2022، ويصل إلى ضعف عدد الكنديين كما وعدنا في البداية".

المصدر: RT

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