أنقرة تتهم أثينا بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات ضد النفط الروسي

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان تساعد في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير، تعليقا على تقارير إعلامية أن النفط الروسي ينتقل إلى الاتحاد الأوروبي عبر اليونان:" هذا نفاق يوناني نموذجي، من ناحية، يشتكون في كل اجتماع من أن تركيا لا تشارك في العقوبات ضد روسيا، ومن ناحية أخرى تساهم في التحايل على هذه العقوبات، لقد كشفنا هذا بالفعل وأعلنا عنه على جميع المنصات".

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا "تطبق أحكام اتفاقية مونترو، وأغلقت المجال الجوي للطائرات العسكرية الروسية المتوجهة إلى سوريا"، مضيفا، "نقول بوضوح إننا لن نسمح ببيع الحبوب الأوكرانية إلينا من قبل روسيا، بل إننا نقول إننا لن نسمح للسفن التي تعطل نظام التتبع إلا بسبب عطل فني، بدخول الموانئ التركية".

المصدر: تاس