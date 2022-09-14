الجيش الإسرائيلي تعليقا على عملية "الجلمة": سنعتقل أي عنصر أمن فلسطيني نشتبه بتنفيذه عمليات ضدنا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعتقل أي عنصر تابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية يشتبه بتورطه في عمليات ضد إسرائيل، وذلك بعد مقتل ضابط إسرائيلي على حاجز الجلمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابط إسرائيلي الليلة الماضية على حاجز الجلمة شمالي جنين، جراء اشتباك مسلح مع فلسطينيين.

هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أحد الشابين اللذين اشتبكا مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز الجلمة، يدعى أحمد عابد، وكان يعمل في الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد الشابين قرب حاجز الجلمة شمال جنين فجر اليوم"، لافتة إلى أن "استشهاد الشابين يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 151 شهيدا، بينهم 100 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة".

المصدر: "كان" + RT