طهران تطالب بعدم المساس بالحدود الإيرانية الأرمنية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران قلقة للتصعيد الجديد في منطقة قره باغ، وتطالب بعدم المساس بالحدود الإيرانية الأرمنية.

وقال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأذري جيحون بيراموف: "نحن نعتبر حدود إيران وأرمينيا طريقا تاريخيا للتواصل ويجب عدم تغييرها". كما نقلت وزارة الخارجية الإيرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن "عبد اللهيان أعرب عن قلقه الشديد إزاء تجدد الاشتباكات بين القوات الأذرية والأرمنية وأكد أن طهران مستعدة للمساعدة في حل المشكلة بالطرق السياسية السلمية".

وأضاف الوزير: "المنطقة لا تستطيع تحمل حرب جديدة وإيران تدعو أطراف الصراع إلى ضبط النفس".

المصدر: تاس