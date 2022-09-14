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متابعة طائرة نعش الملكة إليزابيث تخطّت متابعة طائرة بيلوسي

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متابعة طائرة نعش الملكة إليزابيث تخطّت متابعة طائرة بيلوسي
RT
الطائرة التي حملت نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من إدنبرة إلى لندن
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حظيت الطائرة التي حملت نعش ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية من إدنبرة إلى لندن بمتابعة آنية قياسية لمسارها عبر الإنترنت، لتصبح الرحلة الأكثر تتبّعا وتتخطى متابعة طائرة نانسي بيلوسي.

ووفق موقع تعقب الطيران "فلايت رادار 24"، فقد تتبع حوالي 5 ملايين شخص عبر الإنترنت طائرة نعش الملكة لدى تحركها، الثلاثاء، من إدنبرة إلى لندن.

وتتبع نحو 4.79 مليون شخص الرحلة على موقع "فلايت رادار 24"، بينما تابع نفس الحدث 296 ألف شخص آخر عبر البث الحي على موقع يوتيوب.

وهذا يحطم الرقم القياسي السابق، الذي تحقق الشهر الماضي فقط، خلال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، حيث تم تتبع رحلتها إلى تايبيه حوالي 2.9 مليون شخص.

وأمضت طائرة سلاح الجو الملكي التي كانت تقل جثمان الملكة، ساعة و12 دقيقة في الجو خلال الرحلة، وهبطت في مطار نورثولت الميناء العسكري الجوي الذي يقع على بعد بضع كيلومترات من مطار هيثرو في لندن الكبرى، وثم نُقل تابوت الملكة إلى قصر باكنغهام.

المصدر: شبكة "سي إن إن" الإخبارية

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