الخارجية الروسية: موسكو تطالب قرغيزستان وطاجيكستان بالتهدئة على الحدود

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيع الوضع على الحدود بينهما، ومنع الاستفزازات.

وأكدت زاخاروفا أن "الجانب الروسي يتابع عن كثب الوضع المتوتر على الحدود القرغيزية الطاجيكية، والذي تصاعد مرة أخرى صباح يوم 14 سبتمبر نتيجة الاشتباك بين حرس الحدود".

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وأضافت: "مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقات الموجودة بين رئيسي قرغيزستان وطاجيكستان، ندعو الجانبين إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للعودة إلى الطريق السياسي والدبلوماسي والتصدي بشكل مشترك لأي نوع من أنواع الاستفزاز".

وشددت على أن موسكو تعرب مرة أخرى إلى استعدادها لمساعدة الأطراف في إيجاد حل طويل الأمد لقضايا الحدود.

المصدر: تاس