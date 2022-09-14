أذربيجان تقترح على أرمينيا إعلان هدنة إنسانية

أعلن وزير الخارجية الأذري جيحون بيراموف، أن باكو اقترحت على الجانب الأرميني وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الأربعاء إن الوزير بيراموف أبلغ ممثل الرئيس الروسي الخاص ميخائيل شفيدكوي بأن "باكو عرضت من جانب واحد على الجانب الأرميني وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وأن زعزعة الاستقرار ليست في مصلحة أذربيجان".

وأعرب شفيدكوي بدوره عن أمله في إنهاء الاشتباكات.

وذكرت الوزارة أن بيراموف وشفيدكوي بحثا التصعيد على الحدود الأرمنية الأذربيجانية في باكو اليوم الأربعاء.

المصدر: نوفوستي