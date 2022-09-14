واشنطن: قلقون لأعمال العنف في الضفة الغربية

أكدت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، أن واشنطن تعمل على ضمان استمرار التعاون الأمني ​​بين إسرائيل وفلسطين وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وشددت ليف في إيجاز صحفي على أن "الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن تدهور الوضع الأمني"، معتبرة أن "التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية يمكن أن يساعد في كبح العنف، كما أن التحسينات الاقتصادية للفلسطينيين مهمة أيضا".

وأكدت أن "الولايات المتحدة تعمل على تعزيز مثل هذه الخطوات"، مشيرة إلى "ضرورة منح الفلسطينيين حق الوصول إلى الجيل الرابع من خدمة الانترنت 4G وفتح معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن 24/7".

وردا على سؤال حول وضع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال ليف إن "هناك تقدما وأن الطرفين يظهران مشاركة بناءة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"