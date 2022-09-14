تقرير: ارتفاع معدل جرائم تمويل الإرهاب في إسرائيل

ذكر تقرير حكومي إسرائيلي، أن الجرائم المالية المنظمة المرتبطة بتمويل الإرهاب ارتفعت العام الماضي بشكل حاد، قياسا بالعام الأسبق.

ووفقا لهيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية (IMPA)، التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل، شكل الاحتيال والخداع والتزوير الجزء الأكبر من الجرائم المالية بنسبة 23 في المئة، تليها الجرائم الضريبية والرشوة والفساد وتجارة المخدرات.

وذكر أن 19 بالمئة من الجرائم المالية مرتبطة بالجريمة المنظمة في عام 2021، ارتفاعا من 6.8 بالمئة في عام 2020، مبينا أن الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب في إسرائيل نمت أيضا، من 9 بالمئة في عام 2020 إلى 14.6 بالمئة في عام 2021.

وسلط التقرير الضوء على العديد من التحقيقات التي أجرتها وكالة الهجرة والجنسية الدولية، بما في ذلك تحقيق موسع تم إجراؤه في إسرائيل وعلى الصعيد الدولي ضد جماعة إجرامية منظمة.

ومن جهته قال وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر إن "النشاط الإجرامي أصبح أكثر تعقيدا وعنصرا مهما في جهودنا لفضح المجرمين وتحديد الأصول وطرق الأموال التي يستخدمونها".

المصدر: i24news