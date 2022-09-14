صحفي أمريكي: البيت الأبيض يخفي الواقع الاقتصادي الحقيقي في البلاد

كشف الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن السلطات الأمريكية تخفي الواقع الحقيقي للاقتصاد في البلاد، وتعتّم على البيانات المنشورة مؤخرا عن خطورة الوضع الاقتصادي وغلاء الطعام والطاقة.

وقال: "يُكذبوننا باستمرار بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي"، مشيرا الى أن السلطات لم تنشر أرقاما دقيقة، لكن الأسعار بشكل عام ارتفعت.

الأمر لا يتعلق فقط بالشمبانيا، وأساور العشاق ومعدات ركوب الأمواج، بل بأكثر الأشياء ضرورة للحياة، كالطعام والطاقة والسيارات".

ووفقا للبيانات الحكومية، بلغ معدل التضخم في أغسطس 8.3%، فيما سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي هبوطا بقيمة 1200 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2020.

وعلق الصحفي على أرقام البيانات الحكومية: "أخبار مروعة وهذه البداية فقط"، مشيرا إلى إعلان بايدن في ديسمبر الماضي، أن التضخم قد بلغ ذروته، وسيعاود الهبوط، فيما يحدث عكس ذلك.

المصدر: نوفوستي