أردوغان: لا يمكن قبول انتهاك أرمينيا للاتفاق المبرم مع أذربيجان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لا يمكنها قبول انتهاك أرمينيا الاتفاق المبرم مع أذربيجان لوقف الحرب.

وأعرب أردوغان عن أمله في عدول أرمينيا عن هذا المسار الخاطئ بأقرب وقت وتكريس وقتها وطاقتها لتعزيز السلام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي كبير، أن أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: الأناضول