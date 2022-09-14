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باشينيان يعلن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام

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باشينيان يعلن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل السلام
AP
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أعرب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن استعداده لاتخاذ قرارات صعبة من أجل إحلال السلام، وفض النزاع مع أذربيجان.

وقال باشينيان في كلمة له أمام البرلمان الأرمني: "أنا مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان الأمن والاستقرار والسلام على المدى الطويل".

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وأشار أنه لهذا السبب، يمكن للكثيرين انتقاده، واتهامه بالخيانة، والمطالبة بعزله عن السلطة.

وتابع: "ولكن إذا كان هذا القرار يوفر لأرمينيا أرضا تبلغ مساحتها 29.8 ألف كيلومتر مربع (جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية) وسلاما وأمنا على المدى الطويل، فسوف أوقع عليه ولست مهتما بما سيحدث لي لاحقا".

وأضاف أن يريفان مستعدة للاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان فقط إذا غادرت القوات الأذربيجانية أراضي أرمينيا.

المصدر: نوفوستي

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