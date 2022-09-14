واشنطن تفرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانين إيرانيين على خلفية أنشطة إيرانية سيبرانية.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، فرض عقوبات على عشرة أفراد وكيانين إيرانيين لدورهم في تنفيذ أعمال إلكترونية ضارة، واضطلاعها بنشاط برامج الفدية"، مبينة أن "الأفراد العشرة والكيانين ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني".

وأوضحت أن "المجموعة المدرجة على قائمة العقوبات، أطلقت حملات واسعة النطاق ضد المنظمات والمسؤولين في جميع أنحاء العالم، واستهدفت بشكل خاص موظفي الدفاع والدبلوماسيين والحكوميين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وكذلك الصناعات الخاصة بما في ذلك وسائل الإعلام والطاقة وخدمات الأعمال والاتصالات".

هذا وقدمت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الناشطين السيبرانيين الثلاثة (نيكايين، وخطيبي، وأحمدي) قائلة إنهم "يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأمريكية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية".

مكافأة! 💰 تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هؤلاء الناشطين السيبرانيين الثلاثة الذين يختبئون خلف شاشاتهم لاختراق الشبكات الأمريكية وتهديد الأبرياء للحصول على فدية.



هل لديك إبلاغ؟ أرسله إلينا وساعدنا على إيقاف هذه الجهات الفاعلة الخبيثة! فقد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة! pic.twitter.com/YOvO8ITDu3 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) September 14, 2022

المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية