الولايات المتحدة.. مراهقة تقتل مغتصبها وتدفع ديّته

حكم في الولايات المتحدة على مراهقة قتلت مغتصبها بالخضوع للرقابة القضائية لمدة خمس سنوات، وتعويض ذوي القتيل بـ150 ألف دولار.

وصدر الحكم على لويس بيبير البالغة 17 عاما في ولاية أيوا، حيث أخذت المحكمة بدوافعها وأنها ارتكبت الجريمة عن غير عمد، حيث كانت تدافع عن نفسها ضد مغتصبها زاكاري بروكس البالغ من العمر 37 عاما.

A teenage human trafficking victim who was initially charged with first-degree murder after she stabbed her accused rapist to death has been sentenced to five years' probation and ordered to pay $150,000 restitution to the man's family. https://t.co/gqiq6st0pHpic.twitter.com/1RJGvCwVvk — KELOLAND News (@keloland) September 14, 2022

وكانت لويس تبلغ من العمر 15 عاما عندما طعنت بروكس أكثر من 30 مرة في شقة في دي موين.

PIEPER LEWIS RECEIVES 5 YEAR PROBATION FOR KILLING HER RAPIST



LINK: https://t.co/w7EcJ51ki1pic.twitter.com/Qt1fRzOmaV — WHEREISTHEBUZZ (@whereisthebuzz) September 14, 2022

المصدر: أ ب