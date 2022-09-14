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الولايات المتحدة.. مراهقة تقتل مغتصبها وتدفع ديّته

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الولايات المتحدة.. مراهقة تقتل مغتصبها وتدفع ديّته
Gettyimages.ru
الولايات المتحدة.. مراهقة تقتل مغتصبها وتدفع لأسرته 150 ألف دولار تعويضا
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حكم في الولايات المتحدة على مراهقة قتلت مغتصبها بالخضوع للرقابة القضائية لمدة خمس سنوات، وتعويض ذوي القتيل بـ150 ألف دولار.

وصدر الحكم على لويس بيبير البالغة 17 عاما في ولاية أيوا، حيث أخذت المحكمة بدوافعها وأنها ارتكبت الجريمة عن غير عمد، حيث كانت تدافع عن نفسها ضد مغتصبها زاكاري بروكس البالغ من العمر 37 عاما. 

وكانت لويس تبلغ من العمر 15 عاما عندما طعنت بروكس أكثر من 30 مرة في شقة في دي موين. 

المصدر: أ ب

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