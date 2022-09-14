بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تزور أرمينيا الخميس

صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، بأن مجموعة طليعية تابعة للمنظمة بقيادة رئيس الأركان المشتركة، ستزور أرمينيا يوم الخميس المقبل.

ووفقا للسكرتير الصحفي للمنظمة، فلاديمير زينيتدينوف: "بدأت المنظمة بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 13 سبتمبر 2022، في جلسة استثنائية لمجلس الأمن الجماعي بشأن إرسال بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية أرمينيا، لتقييم الوضع الحالي في مناطق معينة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة، وستغادر مجموعة من البعثة بقيادة رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الجنرال أناتولي سيدوروف إلى أرمينيا في 15 سبتمبر".

وأكد زينيتدينوف، أن الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، يعتزم زيارة جمهورية أرمينيا الأسبوع المقبل.

وأوضح أن "البعثة ستضم ممثلين عن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهم موظفون في الأمانة العامة للمنظمة وأفراد عسكريون في المقر المشترك للمنظمة".

المصدر: نوفوستي