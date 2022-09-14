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الدفاع الأذربيجانية تنفي قصفها آليات للقوات الروسية

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الدفاع الأذربيجانية تنفي قصفها آليات للقوات الروسية
Legion-Media
صورة تعبيرية
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نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية تقارير أرمينيا حول قصف مواقع عسكرية وآليات للقوات الروسية. وأكدت أن يريفان تهدف إلى تحويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أداة لأعمالها القذرة.

وقالت الوزارة في بيانها: "المعلومات التي نشرها الجانب الأرميني والتي تفيد بأن وحدات من الجيش الأذربيجاني قصفت مواقع عسكرية وآليات تابعة للقوات الروسية في مقاطعة كغاركونيك هي معلومات خاطئة تماما ولا تعكس الواقع".

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وأضافت: "يهدف الجانب الأرميني من خلال نشر هذه المعلومات إلى إعطاء دلالة دولية للاستفزازات الواسعة النطاق التي ارتكبت على حدود الدولة الأذربيجانية الأرمنية وتحويل منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى أداة لأعمالها القذرة".

واندلعت اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ليلة الثلاثاء، وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزازات.

المصدر: نوفوستي

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