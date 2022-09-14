باشينيان: خسائرنا 105 قتلى خلال الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في كلمة له في البرلمان، إن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان بلغت 105 قتلى.

وأضاف: "حتى الآن ، بلغ عدد القتلى المحدد 105 قتلى". وفي وقت سابق، أعلن باشينيان عن سقوط 49 قتيلا من الجانب الأرمني خلال الاشتباكات الأخيرة.

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وكانت الاشتباكات قد اندلعت ليلة الثلاثاء على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد، حيث ذكرت يريفان أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في مناطق غيغاركونيكسكايا وفايوتسدزورسكايا وسيونيكسكايا (التي تربط أرمينيا بإيران)، ولا علاقة لها بمنطقة قره باغ.

من جانبها ذكرت باكو أن الجيش الأرمني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود، فاندلعت الاشتباكات. كذلك اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا بأنها تعتزم تعطيل عملية السلام.

وتحدث الطرفان، عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتهما.

المصدر: نوفوستي