"طالبان" تحقق في مقطع فيديو يظهر إعدام مقاتليها لمتمردين

قال متحدث باسم حكومة "طالبان" الأفغانية، إن السلطات "تحقق" في مقطع فيديو جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقاتلو الحركة وهم يعدمون أسرى من جماعة متمردة.

وقال المتحدث باسم الحكومة بلال كريمي: "نبحث في الأمر لنعرف بالضبط متى تم تصوير هذه الفيديوهات ونعرف ما إذا كانت قديمة. لكن حتى الآن، لا نعرف على الإطلاق مكان وتوقيت مقاطع الفيديو أو من هم الأشخاص الموجودون فيها".

وقالت جبهة المقاومة الوطنية، وهي جماعة ناشئة تنشط بشكل رئيسي في وادي بنجشير، إن الفيديو أظهر إعدام بعض مقاتليها، متهمة "طالبان" بارتكاب جرائم حرب.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن النسخ الأولى من الفيديو لم تظهر على الإنترنت إلا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ويظهر مقطع الفيديو، المتداول على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعتين من الرجال يجلسون على منحدر تل وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم قبل أن يطلق مقاتلون النار عليهم من بنادق آلية. ويمكن سماع المقاتلين وهم يهتفون "الله أكبر"، وسمع رجل فيما بعد يقول "توقفوا، توقفوا" بعد أن سقط الأسرى إلى الأمام، ويبدو أنهم ماتوا.

المصدر: "أ ف ب"