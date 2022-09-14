 
مباشر

باكو تعلن عن استعدادها لنقل جثث العسكريين الأرمن من جانب واحد إلى يريفان

أخبار العالم

باكو تعلن عن استعدادها لنقل جثث العسكريين الأرمن من جانب واحد إلى يريفان
Globallookpress Russian Look
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tswm

أعلن المكتب الصحفي للجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين أن البلاد على استعداد لتسليم ما يصل إلى 100 جثة من الجنود من جانب واحد إلى يريفان لمنع التصعيد.

إقرأ المزيد
الكرملين: التوترات ما زالت قائمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية
الكرملين: التوترات ما زالت قائمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

جاء ذلك في تصريح للمكتب الصحفي اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، حيث صرح المكتب بأن أذربيجان "تدعو أرمينيا إلى وقف إطلاق النار، ولإظهار التزامها بالقانون الإنساني الدولي وقيم النزعة الإنسانية، تؤكد استعدادها لنقل جثث ما يصل إلى 100 جندي من القوات المسلحة الأرمينية، ممن لقوا مصرعهم في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، من جانب واحد، إلى أرمينيا كجزء من إجراءات منع الاستفزازات ضد وحدة أراضي أذربيجان".

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه قد تم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه المبادرة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا