باكو تعلن عن استعدادها لنقل جثث العسكريين الأرمن من جانب واحد إلى يريفان

أعلن المكتب الصحفي للجنة الدولة الأذربيجانية لشؤون الأسرى والرهائن والمفقودين أن البلاد على استعداد لتسليم ما يصل إلى 100 جثة من الجنود من جانب واحد إلى يريفان لمنع التصعيد.

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جاء ذلك في تصريح للمكتب الصحفي اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، حيث صرح المكتب بأن أذربيجان "تدعو أرمينيا إلى وقف إطلاق النار، ولإظهار التزامها بالقانون الإنساني الدولي وقيم النزعة الإنسانية، تؤكد استعدادها لنقل جثث ما يصل إلى 100 جندي من القوات المسلحة الأرمينية، ممن لقوا مصرعهم في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر، من جانب واحد، إلى أرمينيا كجزء من إجراءات منع الاستفزازات ضد وحدة أراضي أذربيجان".

وأشار المكتب الصحفي إلى أنه قد تم إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذه المبادرة.

المصدر: تاس