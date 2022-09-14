كوسوفو: سنقدم طلبا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري

أفادت وزيرة خارجية إقليم كوسوفو، دونيكا غيرفالا، بأن سلطات كوسوفو تنوي تقديم طلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري.

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ونقل موقع "Kosovo Online" عن تصريح غيرفالا، قولها: "قلنا إننا سنقدم الطلب (للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي) وسنقوم بذلك. كما أخبرنا شركاءنا الدوليين بأن هدفنا هو تقديم الطلب في العام الجاري لأننا نريد أن نتمتع بوضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أعلن، أنه يحافظ في خزنته على 7 مذكرات دبلوماسية رسمية لم تنشر بعد بشأن سحب الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو. وأضاف أنه ينوي نشرها إذا تقدمت بريشتينا بطلبات رسمية للحصول على عضوية في المنظمات الدولية.

وتم في 4 سبتمبر عام 2020 في واشنطن تأكيد عدد من الالتزامات لقيادة كل من صربيا وكوسوفو (اتفاقيات واشنطن) بما في ذلك الحظر على تحريك ترشيح بريشتينا للمنظمات الدولية وتعليق بلغراد لعملها مع عواصم العالم بهدف سحب اعترافها باستقلال كوسوفو. لكن برلمان كوسوفو لم يوافق في أغسطس 2021 على قرار يلزم الإقليم بتنفيذ اتفاقيات واشنطن.

المصدر: تاس