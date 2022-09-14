 
مباشر

لاجئون إيرانيون بينهم امرأة حامل: تعرضنا لضرب وحشي من قوات الأمن الليتوانية

أخبار العالم

لاجئون إيرانيون بينهم امرأة حامل: تعرضنا لضرب وحشي من قوات الأمن الليتوانية
Globallookpress Gerasimos Koilakos/ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tswg

قام ضباط إنفاذ القانون في ليتوانيا بضرب وإلقاء لاجئين إيرانيين من بينهم امرأة في شهرها الثالث، على الحدود مع بيلاروس.

إقرأ المزيد
عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا ينظمون قافلة حاشدة يسيرون بها إلى الاتحاد الأوروبي
عشرات آلاف اللاجئين السوريين في تركيا ينظمون قافلة حاشدة يسيرون بها إلى الاتحاد الأوروبي

أفادت بذلك لجنة الحدود البيلاروسية اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، حيث تابعت أن ذلك حدث في منطقة أوستروفيتس على الحدود مع ليتوانيا، حينما عثر حرس الحدود البيلاروسي على عائلة من اللاجئين من إيران، من بينهم امرأة حامل، تبين أنهم جميعا نقلوا قسرا من ليتوانيا إلى الحدود البيلاروسية.

ومن بين اللاجئين رجل عاجز عن الحركة بشكل مستقل، لتعرضه في ليتوانيا إلى الضرب المبرح بالهراوات، وباستخدام مسدس الصعق، وقام حرس الحدود باستدعاء سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

وقال أحد اللاجئين بأن ضباط إنفاذ القانون في ليتوانيا وجهوا عدة ضربات إلى صدر المرأة الحامل، بما يتنافى وجميع القوانين والقيم الإنسانية، خاصة وأن العلامات الخارجية لحمل المرأة كانت واضحة.

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا