لاجئون إيرانيون بينهم امرأة حامل: تعرضنا لضرب وحشي من قوات الأمن الليتوانية

قام ضباط إنفاذ القانون في ليتوانيا بضرب وإلقاء لاجئين إيرانيين من بينهم امرأة في شهرها الثالث، على الحدود مع بيلاروس.

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أفادت بذلك لجنة الحدود البيلاروسية اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، حيث تابعت أن ذلك حدث في منطقة أوستروفيتس على الحدود مع ليتوانيا، حينما عثر حرس الحدود البيلاروسي على عائلة من اللاجئين من إيران، من بينهم امرأة حامل، تبين أنهم جميعا نقلوا قسرا من ليتوانيا إلى الحدود البيلاروسية.

ومن بين اللاجئين رجل عاجز عن الحركة بشكل مستقل، لتعرضه في ليتوانيا إلى الضرب المبرح بالهراوات، وباستخدام مسدس الصعق، وقام حرس الحدود باستدعاء سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين.

وقال أحد اللاجئين بأن ضباط إنفاذ القانون في ليتوانيا وجهوا عدة ضربات إلى صدر المرأة الحامل، بما يتنافى وجميع القوانين والقيم الإنسانية، خاصة وأن العلامات الخارجية لحمل المرأة كانت واضحة.

المصدر: وكالة الأنباء البيلاروسية