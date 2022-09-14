وكالة: أردوغان سيناقش مع بوتين الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول تركي كبير، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

وأضافت الوكالة: "سيناقش الرئيس التركي مع نظيره الروسي، في سمرقند هذا الأسبوع، المواجهات المسلحة بين أرمينيا وأذربيجان".

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في وقت سابق أعلنت الدفاع الأرمنية تعرض أراضيها عند الحدود لقصف أذربيجاني بالمدفعية والطائرات المسيرة، وأكدت وقوع قتلى وجرحى في صفوف قواتها، خلال اشتباكات مسلحة وقعت منتصف ليلة الثلاثاء على الحدود.

من جهتها، أعلنت الدفاع الأذربيجانية وقوع اشتباكات على الحدود مع أرمينيا، أسفرت عن خسائر في صفوف قواتها، بينما اتهمت الخارجية الأذبيجانية يريفان بتنفيذ "أعمال تخريبية واسعة النطاق" على الحدود.

المصدر: نوفوستي