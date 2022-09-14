رئيسا الصين وكازاخستان يفتتحان "ثلاثين عاما ذهبية" جديدة في علاقات الدولتين

وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، ونظيره الصيني شي جين بينغ، على بيان مشترك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقال رئيس كازاخستان، بعد أن وصف زيارة الرئيس الصيني بالهامة جدا: "إنه لأمر رمزي، أن تتزامن زيارتكم مع هذه الذكرى السنوية لإقامة العلاقات. وأشكركم بصدق على دعم التنمية الاقتصادية لكازاخستان ودعم مبادراتنا الدولية".

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وأشار توكاييف إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة الأبدية بين كازاخستان والصين قد وصلت إلى مسار معين، والبيان المشترك المعتمد يفتح "ثلاثين سنة ذهبية" جديدة.

من جانبه، أكد شي جين بينغ، أن الصين تدعم موقف كازاخستان في كل القضايا الإقليمية والدولية.

وقال: "مهما تغير الوضع الدولي، سنواصل دعم كازاخستان بقوة في حماية استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وندعم بقوة إصلاحاتكم لضمان الاستقرار والتنمية، ونعارض بشكل قاطع تدخل أي قوى في الشؤون الداخلية لبلدكم".

المصدر: سبوتنيك