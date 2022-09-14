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منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتعرض لهجوم سيبراني

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منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتعرض لهجوم سيبراني
Globallookpress
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قال المكتب الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إن موقع المنظمة على الإنترنت تعرّض لهجوم حجب الخدمة( DDoS attack).

وأضاف المكتب في بيانه اليوم: ""أنه في 13 سبتمبر، حوالي الساعة 23.00 ، تعرض الموقع الرسمي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي www.odkb-csto.org لهجوم حجب الخدمة".

وأشار البيان إلى أنه بسبب الهجوم، تعطل أداء المورد، وتم تسجيل محاولات غير مصرح بها لإجراء تغييرات على بعض الرسائل الإعلامية، ولم يكن الوصول إليه ممكنا حتى الساعة 07:00 يوم 14 سبتمبر 2022.

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وتابع البيان: "في الوقت الراهن، تمت استعادة عمل الموقع جزئيا، ويتم اتخاذ إجراءات لتحديد موقع التدخل غير المصرح به واستعادة البيانات التالفة أو المفقودة".

المصدر: نوفوستي

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