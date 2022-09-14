الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: يجب الإعداد للقاء البطريرك كيريل والبابا فرنسيس جيدا

التقى المطران أنطوني (سيفيريوك) من فولوكولامسك، والمشارك في المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في مدينة نور سلطان، بالبابا فرنسيس ووصف الاجتماع بأنه "روحي للغاية".

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ولم يناقش ممثلا الكنيستين المسيحيتين تفاصيل الاجتماع المحتمل بين البطريرك كيريل وبابا روما، إلا أنهما أشارا إلى أنه لا ينبغي أن يكون أقل أهمية من مفاوضتهما السابقة في كوبا عام 2016.

وقال المطران للصحفيين: "ينبغي أن يسهم الاجتماع في استمرار وتعزيز الحوار بين الأديان، ولكن من أجل عقد مثل هذا الاجتماع، يجب أن يتم الاستعداد له وتحديد موعده ومكانه وجدول أعماله على نحو مناسب. وبالطبع سوف يحمل الاجتماع نتائج".

وقد انطلقت أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان اليوم الأربعاء، 14 سبتمبر، بحضور شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، وعدد من قادة الأديان حول العالم".

المصدر: سبوتنيك