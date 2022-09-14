حزب "شور" يعتزم مواصلة الاحتجاج حتى إسقاط سلطات مولدوفا

قالت مارينا تاوبر نائبة رئيس حزب "شور" المعارض في مولدوفا، إن هذا الحزب يعتزم تنظيم فعاليات احتجاجية حتى تتحقق الاستقالة الكاملة لقيادة البلاد.

وأضافت في حديث للصحفيين اليوم الأربعاء: "سنواصل النضال حتى تحقيق النصر بالكامل. وستتواصل احتجاجات المعارضة حتى استقالة الرئيسة مايا ساندو ورئيسة الوزراء ناتاليا جافريليتسا والحكومة بأكملها".

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واليوم الأربعاء، تنظر محكمة الاستئناف في كيشيناو في طلب من المحامين لتغيير الإجراء القضائي المتخذ بحق تاوبر.

وكانت مظاهرات احتجاجية قد بدأت في صيف هذا العام، بسبب عدم الرضا عن إجراءات السلطات، شارك فيها حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا، وحزب الشيوعيين في الجمهورية، وكذلك حزب "شور".

وأعرب الجميع عن غضبهم من انخفاض مستويات المعيشة، وطالبوا باستقالة الحكومة التي شكلها حزب العمل والتوافق، متهمين إياها بالفشل في التعامل مع الأزمات، واتهموا السلطات بالتوقف عن اضطهاد رئيس مولدوفا السابق، الرئيس الفخري للحزب الشيوعي الثوري، إيغور دودون، ونائبة رئيس حزب "شور"، مارينا تاوبر.

المصدر: نوفوستي