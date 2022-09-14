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وزارة الدفاع التركية: 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا

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وزارة الدفاع التركية: 5 سفن جديدة محملة بالحبوب تغادر موانئ أوكرانيا
AP
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

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وفي بيان لها، قالت وزارة الدفاع التركية أن 5 سفن غادرت موانئ أوكرانيا صباح اليوم، دون مزيد من التفاصيل حول وجهاتها.

وكانت إسطنبول قد شهدت في في 22 يوليو الماضي، توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث تضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

المصدر: "الأناضول"

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