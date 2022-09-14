بيسكوف يعلق على أنباء عن لقاءات في الكرملين حول تبادل السجناء

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لم يشهد لقاء مع الدبلوماسي السابق والوزير الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون لبحث موضوع تبادل السجناء الأمريكيين في روسيا.

وأضاف بيسكوف في حديث للصحفيين اليوم: "لم تحدث في الكرملين أية لقاءات، وليس لدي ما أبلغ عنه حول هذا الموضوع".

في وقت سابق، قالت قناة CNN، إن ريتشاردسون، عقد سلسلة من اللقاءات في موسكو هذا الأسبوع حول مبادلة السجناء.

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وأضافت القناة التلفزيونية الأمريكية: "عقد بيل ريتشاردسون وفريقه في موسكو هذا الأسبوع لقاءات مع ممثلي القيادة الروسية".

وشددت القناة، على أن نتائج هذه اللقاءات، لا تزال مجهولة حتى الآن.

في بداية سبتمبر، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الحوار مع روسيا بشأن تبادل الأسرى لا يزال مستمرا، وتواصل واشنطن حث موسكو على إطلاق سراح بريتني غرينير وبول ويلان.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، "تعرض الولايات المتحدة على روسيا مبادلة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير المدانة بتهريب المخدرات وبول ويلان المدان بالتجسس، بالمواطن الروسي فيكتور بوت، لكن روسيا طالبت بإطلاق سراح سجين آخر".

وفي هذا الصدد، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجانب الأمريكي إلى التمسك "بالدبلوماسية الهادئة" بدل اعتماد التصريحات العلنية.

المصدر: نوفوستي