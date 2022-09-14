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محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين طريقة تعامل فرنسا مع طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا

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محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تدين طريقة تعامل فرنسا مع طلبات إعادة عائلات
Gettyimages.ru
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دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن.

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وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: "في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعين على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضد التعسف".

يشار إلى أن عائلتين فرنسيتين كانتا لجأتا إلى هذه المحكمة بسبب احتجاز ابنتيهما مع أطفالهما في مخيمات في سوريا وعدم تمكنهما من العودة إلى بلدهما.

المصدر: أ ف ب

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