لوغانسك: نتقدم في منطقة سوليدار وأرتيوموفسك

أعلن ضابط الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو أن قوات الجمهورية تتقدم في منطقة مدينتي سوليدار وأرتيوموفسك.

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وقال لقناة "روسيا 1"، اليوم الأربعاء: "في بعض أجزاء المنطقة حققنا نجاحات كبيرة، وخاصة يدور الحديث عن التجمعين السكنيين سوليدار وأرتيموفسك. الآن نحن نتقدم إلى الأمام ونطرد العدو ونحرر هذا التجمع السكني (سوليدار) بشكل متتابع".

وأضاف: "أما التجمع السكني أرتيموفسك فقد تكبد العدو خسائر فادحة هناك بعد سلسلة من الهجمات الناجحة عليه من جانبنا".

المصدر: نوفوستي