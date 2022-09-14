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الكرملين: التوترات ما زالت قائمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

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الكرملين: التوترات ما زالت قائمة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين/ دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن التوترات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان ما زالت مستمرة.

جاء ذلك خلال إفادة صحفية لبيسكوف اليوم الأربعاء، حيث قال إن "التوترات لا تزال قائمة، هذا لا جدال فيه. وقد تم اتخاذ قرار بالأمس بذهاب لجنة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى الحدود برئاسة الأمين العام للمنظمة، ستانيسلاف زاس، وسوف تقدم اللجنة تقريرا لرؤساء الدول للنظر فيه".

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وكان السكرتير الصحفي للمنظمة، فلاديمير زينيتدينوف، قد أعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ودرس مقترحات استخدام آليات المنظمة للتسوية.

المصدر: نوفوستي

 

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