رئيس الصين يصل كازاخستان في أول زيارة للخارج منذ الجائحة

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كازاخستان اليوم الأربعاء في أول رحلة يقوم بها إلى الخارج منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا.

وفي مطار العاصمة نور سلطان كان في استقبال شي الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة دولة، الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكايف، وبعد انتهاء مراسم الاستقبال توجه الزعيمان إلى قصر الرئاسة لبحث "آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين كازاخستان والصين"، حسبما ذكرت الرئاسة الكازاخية، مضيفة أنه "يتوقع بعد المحادثات التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية".

September 14, 2022. WELCOMING PRESIDENT OF CHINA XI JINPING AT AKORDA PRESIDENTIAL PALACE, NUR-SULTAN, KAZAKHSTAN pic.twitter.com/Sp5xtu7GAT — Embassy of Kazakhstan 🇰🇿in Indonesia🇮🇩 (@EmbKaz) September 14, 2022

ومن المتوقع أن يتوجه شي غدا الخميس إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان المجاورة لحضور قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، والتي تضم ثماني دول، وتأسست منذ عقدين بقيادة الصين وروسيا.

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الدول الأعضاء الأخرى في "منظمة شانغهاي للتعاون" هي الهند وكازاخستان وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان.

وانضمت إيران وأفغانستان للمنظمة بصفة عضو مراقب، وأكدت الخارجية الأوزبكية اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر حصلتا على صفة "شركاء الحوار" في المنظمة.

ومن المقرر أن يعقد شي على هامش قمة شنغهاي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الزعماء الآخرين.

المصدر: وكالات