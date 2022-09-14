لغز جديد في كوريا الشمالية.. من تكون المرأة الغامضة التي تظهر إلى جانب كيم؟

تحدثت صحيفة "الغارديان" عن امرأة غامضة رصدت في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة إلى جانب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

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وذًكر أن المرأة اللغز، شوهدت إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأسبوع الماضي خلال حفل موسيقي ضخم أقيم في الهواء الطلق، وقد شوهدت في مناسبة أخرى أيضا وهي تحمل مجلدات في سياق خطاب أمام مجلس الشعب الأعلى، حيث تعهد كيم بعدم التخلي عن الأسلحة النووية.

اللافت أن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تنشر صورا أو مقاطع فيديو تظهر فيها المرأة الغامضة أحيانا بجوار كيم وأحيانا أخرى خلفه منذ شهور، لكنها لم تعرّف بها بتاتا.

وكان موقع "كوريا الشمالية نيوز" ومقره الولايات المتحدة، وهو متخصص في نشر تقارير نقدية ومعلومات رصد مباشر عن كوريا الشمالية، قد رصد المرأة اللغز لأول مرة في فبراير الماضي، وهو يتابعها منذ ذلك الحين.

وقال الموقع بهذا الشأن: "شوهدت عادة وهي تحمل حقيبة يد، ربما تحتوي على مقتنيات يحتاجها الزعيم الكوري الشمالي عند الطلب في جميع الأوقات مثل هاتفه أو سجائره أو أدويته".

theguardian.com

وقدر أنها في سن الثلاثين أو الأربعين، وقيل إنها ربما تكون من أقارب كيم، حيث يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي لديه أختان غير شقيقتين على الأقل تدعيان كيم سول سونغ وكيم تشون سونغ، وكلتاهما من مواليد 1970.

وذكر الموقع أن كيم سول سونغ، الأخت غير الشقيقة الكبرى، ربما "ظلت نشطة في قيادة الحزب من وراء الكواليس". ولا يعرف سوى القليل جدا عن كيم تشون سونغ.

وعلقت صحيفة "الغارديان على الخبر، مشيرة إلى أن أسرة كيم، التي أسسها كيم إيل سونغ في عام 1948 حكمت بقبضة من حديد لثلاثة أجيال ونادرا ما جرى تعيين نساء في المناصب العليا. ومع ذلك، سمح كيم جونغ أون لعدد قليل من النساء بتولي مناصب نافذة، رسمية وغير رسمية.

وأبرز الأمثلة على ذلك، أخته كيم يو جونغ البالغة من العمر 34 عاما، وقد أصبحت الشخصية الوحيدة الأكثر أهمية في النظام الكوري الشمالي بعد شقيقها، وغالبا ما تمثله دوليا وينظر إليها على أنها المسؤولة عن الدعاية. ويشاع أنها العقل المدبر وراء صورة كيم العامة المرسومة بعناية على الصعيدين المحلي والخارجي.

وفي العام الجاري، عين زعيم كوريا الشمالية أول وزيرة خارجية للبلاد، وهي تشوي سون هوي وتبلغ من العمر 57 عاما. وقد ظهر أيضا مع نجمة البوب، هيون سونغ وول، وعمرها 44 عاما، ويشاع أنها كانت صديقة كيم السابقة، وفرقتها تنشد قصائد للزعيم وهي ترتدي الزي العسكري.

يشار إلى أن كيم جونغ أون كان منح في عام 2018، زوجته ري سول جو لقب "السيدة الأولى المحترمة"، ما رأى فيه محللون دفعة كبيرة لمكانتها السياسية.

المصدر: الغارديان