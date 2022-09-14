قرغيزستان تتحدث عن ثالث تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان اليوم

قالت قيادة قوات حرس الحدود القرغيزية، إن حرس الحدود الطاجيك فتحوا النار على الجيش القرغيزي في نقطة سمرقنديك، وهذا ثالث تبادل لإطلاق النار اليوم.

وأضافت القيادة في بيانها: "في الساعة 15.08 (12.08 بتوقيت موسكو) من يوم 14 سبتمبر 2022 فتح حرس الحدود الطاجيك النار من قرية باسكي اريك بمنطقة باتكين، على موقع حرس الحدود القرغيزي في نقطة سمرقنديك. وقامت قواتنا بالرد على النار بالمثل، ووقعت مناوشة نارية دورية في المنطقة".

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وفي صباح اليوم، أفادت قيادة حرس الحدود القرغيزية، في بيانها، بأن المنطقة الحدودية مع طاجيكستان شهدت تبادلا لإطلاق النار بين عناصر حرس الحدود للبلدين.

ووفقا لها، وقع الحادث في أراضي مقاطعة باتكين الجبلية بجنوب قرغيزستان وتم خلاله استخدام الأسلحة النارية الفردية.

وأكد البيان، أن عسكريين طاجيك قاموا بترتيب مواقع قتالية في جزء لم يتم ترسيمه من الحدود، في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

وحسب البيان، لم يستجب حراس الحدود الطاجيك لطلب مغادرة المنطقة وأطلقوا النار، ما دفع الجنود القرغيز لاستخدام الأسلحة أيضا.

من جانبه، اتهم الجانب الطاجيكي، حرس الحدود القرغيزي بقصف غير مبرر للمركز الحدودي الطاجيكي.

ومع اقتراب وقت الظهر، بدأت مناوشات أخرى بين قوات الدولتين – هذه المرة في منطقة كاك ساي.

ووفقا للمعلومات الرسمية، أصيب اثنان من الجانب القرغيزي في هذه المناوشات، وعلى الجانب الطاجيكي قتل واحد مع إصابة اثنين آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي