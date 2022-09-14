الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف المحاور خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 جندي أوكراني جراء صد هجمات أوكرانية فاشلة في الجنوب وبضربات جوية وصاروخية ومدفعية على محاور قتال أخرى خلال اليوم الماضي.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغو كوناشينكوف إنه جراء عمليات هجومية فاشلة على محور كريفوي روغ – نيكولايف (خيرسون) خسرت القوات الأوكرانية 8 دبابات و13 عربة مشاة قتالية و11 مدرعة أخرى، إضافة إلى 150 قتيلا.

وأدت ضربات جوية عالية الدقة استهدفت مواقع وحدات أوكرانية ونقاط انتشارها، إلى تصفية 250 فردا وأكثر من 20 قطعة من المعدات في أراضي دونيتسك، إضافة إلى مقتل 70 جنديا وتدمير 5 قطع من المعدات في زابوروجبه.

وفي منطقة خاركوف بلغت خسائر القوات الأوكرانية جراء ضربات نارية مكثفة، نحو 150 بين قتيل وجريح وأكثر من 10 قطع من المعدات.

وفيما يلي أبرز نقاط التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية:

تدمير 4 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في دونيتسك وخاركوف

تدمير راجمة صواريخ من طراز "أوراغان" ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع AN / TPQ-64 ورادار تابع لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات S-300

إسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 مع مجموعة تخريب واستطلاع على متنها، في منطقة خيرسون

إسقاط 4 طائرات بدون طيار واعتراض صاروخ باليستي "Tochka-U" و33 قذيفة لراجمات الصواريخ، منها 7 لـ"أولخا" و26 لـHIMARS

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 293 طائرة، 155 مروحية، و1948 طائرة بدون طيار، و374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4921 دبابة ومدرعة أخرى، و835 راجمة صواريخ و3386 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و5552 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية