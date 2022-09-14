خبراء حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه: إيقاف المفاعلات لا يعني منع الكارثة

صرح مستشار المدير العام للشركة، رينات كارتشا، بأن وقف المفاعلات، على الرغم من أنه يحد من فرص وقوع كارثة نووية بشكل كبير، إلا أنه لا يمنع احتمالات وقوع كارثة نووية.

جاء ذلك خلال تصريحات له، خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني على قناة "NTV" الروسية، حيث تابع الخبير بأن هناك الكثير من الوسائل لخلق تهديدات وكارثة نووية في محطة الطاقة النووية بزابوروجيه. وأكد الخبير على أنه "طالما لم تتوقف أوكرانيا عن قصف المحطة ومنشآتها الملحقة فسوف يظل التهديد مستمرا".

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يأتي ذلك بعد أن توقف الجانب الأوكراني عن قصف المحطة النووية في زابوروجيه يوم أمس الثلاثاء، 13 سبتمبر، عقب تصريحات رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن القصف لا يزال مستمرا، ويهدد بوقوع كارثة نووية.

إلا أن وزارة الدفاع الروسية نشرت صباح اليوم عملية ضرب مروحيات هجومية روسية من طراز "كا-52" لقارب تابع للقوات المسلح الأوكرانية، كان يعتزم الهبوط والاستيلاء على منشأة ذات أهمية استراتيجية بالقرب من المحطة.

كذلك فقد صرحت السلطات في زابوروجيه بأن الجيش الأوكراني يعد لهجوم كبير على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، ويركز قواته العسكرية هناك، وتحديدا راجمات الصواريخ "هيمارس" ومدافع الهاوتزر "M777"، وقد صرح، بهذا الصدد، مدير الإدارة العسكرية المدنية في منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، بأن الوضع متوتر، بينما تتركز قوات ومعدات العدو بطول خط الجبهة في قرى "ستيبنوغورسك" و"نوفوياكوريفكا" و"أوريخوف" وحتى "فولنوفو بوليا".

الآن تقف جميع المفاعلات بالمحطة، بعد أن تم وقف المفاعل السادس نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة للقصف المستمر، وبعد أن توقفت أوكرانيا، السبت الماضي، 10 سبتمبر، عن استقبال الكهرباء من محطة الطاقة النووية من جانب واحد، بغرض زعزعة استقرار إمداد الكهرباء، وإرغام خبراء المحطة على تجميد عملها، وقبل ذلك بيوم واحد كان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي قد طالب بإيقاف المفاعل الوحيد الذي كان يعمل حتى ذلك الوقت.

وكان رافائيل غروسي قد صرح يوم الاثنين الماضي، 12 سبتمبر، بأنه بدأ مباحثات مع موسكو وكييف، لإنشاء منطقة عازلة آمنة نوويا، لتجنب وقوع الكارثة، حيث أشار إلى ضرورة إنشاء مثل هذه المنطقة العازلة نتيجة لاتفاق بين الطرفين: روسيا وأوكرانيا.

وقال غروسي: "أعتقد أنه يتعين علينا اتباع مسار بسيط، لذلك تقدمنا بمقترحات نعتبرها واقعية. نحن بحاجة لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: NTV+وكالات روسية