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مصدر في طاجيكستان: تجدد تبادل إطلاق النار على الحدود مع قرغيزستان

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مصدر في طاجيكستان: تجدد تبادل إطلاق النار على الحدود مع قرغيزستان
Sputnik
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قال مصدر في مؤسسات القوة في طاجيكستان، إن تبادلا لإطلاق النار وقع على الحدود مع قرغيزستان.

وذكر المصدر، أن الاشتباك وقع، في منطقة إيسفارا بمقاطعة صغد الطاجيكية على الحدود مع قرغيزستان:

وأضاف المصدر: "وقعت مناوشت جديدة أخرى بين حرس الحدود على حدود طاجيكستان وقرغيزستان - في منطقة إسفارا في مقاطعتنا".

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ووفقا للمصدر، في الوقت الراهن توقف إطلاق النار، لكن الوضع لا يزال مضطربا حتى الآن.

ولم يقدم المصدر أي معلومات عن وقوع قتلى وجرحى أو أية تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: تاس

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