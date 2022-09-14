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الولايات المتحدة تنشئ صندوقا في سويسرا لإدارة الأصول الأفغانية المجمدة

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الولايات المتحدة تنشئ صندوقا في سويسرا لإدارة الأصول الأفغانية المجمدة
AP
أفغانستان، أرشيف
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أعلنت واشنطن، اليوم الأربعاء، أنها أنشأت صندوقا في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3,5 مليارات دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أن الصندوق الأفغاني الجديد ومقره جنيف سيقوم بمهام بنك مركزي، مثل سداد متأخرات الديون الأفغانية أو سداد واردات الكهرباء ويمكن تكليفه بمهام أخرى في المستقبل مثل طباعة أوراق نقدية.

المصدر: أ ف ب

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