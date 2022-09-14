مقتل مراهق وإصابات بقصف أوكراني لدونباس باستخدام صواريخ "هيمارس" (فيديو)

أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية أن مراهقا لقي مصرعه وأصيب أربعة أشخاص بعد أن قصفت القوات الأوكرانية بلدة بيريفالسك غرب العاصمة لوغانسك صباح اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات في بيان إن القوات الأوكرانية استهدفت بيريفالسك بست قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، ما أدى إلى مقتل مراهق يبلغ 15 عاما من العمر، إضافة إلى إصابة 4 أشخاص.

وذكر البيان أنه تم تدمير مبنى كلية بيلريفالسك، فيما ذكرت مصادر محلية أن الكلية كانت تستخدم كمأوى للأطفال اليتامى.

كما أعلنت سلطات لوغانسك أن مدينة ستاخانوف الواقعة على بعد 60 كم غرب العاصمة تعرضت أيضا لقصف بـ6 صواريخ "هيمارس"، لم ترد معلومات على الفور حول سقوط ضحايا.

وفي بلدة سفيتلودارسك في جمهورية دونيسك المجاورة أصيبت امرأة من مواليد عام 1968 وألحقت أضرار بدار الثقافة المحلية نتيجة استهداف البلدة بستة صواريخ "هيمارس" من قبل الفصائل الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"